Землетрясение привело к тысячам жертв в Турции и соседних странах

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Сильнейшее с 1939 года землетрясение на юго-востоке Турции привело к многочисленным жертвам. По состоянию на начало суток 7 января, погибли не менее 3.600 человек. Число пострадавших превысило 14 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7,8 на глубине 7 км произошло 6 января в 4:17 утра в 37 километрах от города Газиантеп провинции Кахраманмараш. После первого землетрясения только в Турции произошли 32 афтершока, шесть из них были магнитудой выше 6,0. Последствия толчков ощущались в десяти провинциях страны, а также на Северном Кипре, в Ливане, Ираке и Сирии. В результате землетрясения разрушены сотни зданий, в том числе, ценные исторические объекты, такие как крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи, и цитадель из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО в сирийском Алеппо. В 13:24 того же дня на севере Турции зафиксированы новые толчки магнитудой 7,5. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги. В пострадавшие регионы направлены спасатели.