Хан Док Су: Отношения РК и Японии должны быть нацелены на будущее

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Отношения РК и Японии должны развиваться, ориентируясь на будущее, учитывая ситуацию в сфере безопасности, экономики и внешней политики. Об этом заявил 6 февраля премьер-министр РК Хан Док Су в ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений. Он отметил, что не стоит чрезмерно заострять внимание на проблемах прошлого. Таким образом глава правительства ответил на вопрос о путях решения проблемы выплаты компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации во время колониального правления Японии. Хан Док Су выразил уверенность в том, что стороны должны нормализовать отношения, продолжая диалог с жертвами действий Японии в прошлом. Один из депутатов в ходе слушаний подчеркнул, что решение данной проблемы без участия жертв мобилизации и японских компаний невозможно, поскольку основное требование пострадавших заключается в признании Японией своей ответственности за содеянное. На это Хан Док Су ответил, что правительство в полной мере разделяет позицию пострадавших и будет работать в тесном контакте с ними над поиском оптимального пути разрешения споров.