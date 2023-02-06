В РК шесть дней подряд менее 20 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 6 февраля в стране зарегистрированы 16.120 новых случаев COVID-19. Это более чем на 10 тысяч случаев превышает показатель предыдущего дня, что объясняется увеличением количества проводимых тестов на вирус. Между тем, число новых случаев инфекции составляет менее 20 тысяч шестой день подряд, что свидетельствует о замедлении распространения вируса. Оно происходит даже после того, как 30 января было отменено обязательное использование масок в закрытых помещениях, за исключением больниц, аптек и общественного транспорта. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 293 человека, что на 4 человека больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек. Коэффициент смертности 0,11%.