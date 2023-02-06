Представитель МИД РК посетил Лесото

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С 5 по 7 февраля заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун посетил Королевство Лесото на юге Африки. Это был первый визит в Лесото высокопоставленного представителя правительства РК с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1966 году. Как сообщили в южнокорейском МИД, Ли До Хун встретился с премьер-министром Лесото Нцокоане Самуэлем Матекане и министром иностранных дел Лечжони Мпочжоани. Ли До Хун отметил наличие большого потенциала экономического сотрудничества двух стран. Он также сообщил, что РК наращивает объёмы поддержки Лесото по линии программ официальной помощи в целях развития (ODA). Стороны договорились обсудить возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии. Ли До Хун пригласил главу МИД Лесото посетить РК в этом году, а премьер-министра - принять участие в специальном саммита РК-Африка в 2024 году.