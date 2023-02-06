РК и ОАЭ сотрудничают в сфере медицинских услуг

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РК и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) проводят консультации по вопросам реализации договорённостей, достигнутых в ходе январского визита президента РК Юн Сок Ёля на Ближний Восток. Делаются первые шаги по налаживанию сотрудничества в сфере медицинских услуг, которое ранее ограничивалось строгой системой лицензирования. Южнокорейские профильные компании приняли участие в крупнейшей в регионе выставке медицинских товаров и оборудования Arab Health-2023, которая проходила с 30 января по 2 февраля в Дубае. В этом году производителей медицинского оборудования впервые сопровождали представители Национального собрания и управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Представители профильных ведомств двух стран обсудили вопросы сотрудничества в поставках медицинского оборудования и сопутствующих товаров. Как отметили в управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, достижение понимания между контролирующими органами двух стран позволит активизировать обмены. За последние 10 лет на рынок Ближнего Востока вышли около двухсот южнокорейских компаний. Их экспорт в ОАЭ превысил 100 млн долларов. Президент Корейской ассоциации производителей медицинского оборудования Ю Чхоль Ук отметил нехватку информации о рынке ОАЭ, что усложняет поиск партнёров. Однако после визита Юн Сок Ёля в ОАЭ ситуация улучшается. Правительство ОАЭ поставило цель создать в стране мировой центр медицинских услуг.