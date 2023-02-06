Пленум ЦК ТПК обсудит продовольственную проблему

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До конца февраля в Пхеньяне пройдёт очередной пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Как сообщило 6 февраля агентство ЦТАК, решение о созыве пленума, на котором будут обсуждаться сельскохозяйственные вопросы, принято накануне на заседании Политбюро ЦК ТПК. «Очень важной и актуальной задачей является установление правильной стратегии развития сельского хозяйства и принятие для этого соответствующих мер»,- говорится в сообщении ЦТАК. Если учесть, что предыдущий пленум Центрального комитета правящей партии проходил всего лишь два месяца назад, продовольственная проблема в Северной Корее является действительно острой. По данным южнокорейского правительства, в прошлом году в Северной Корее собрано 4 млн 510 тыс. тонн зерновых культур, что на 3,8% меньше, чем в 2021 году. По подсчётам министерства сельского хозяйства США, нехватка продовольствия на севере Корейского полуострова составила в прошлом году 1 млн 210 тыс. тонн, что гораздо выше среднегодового показателя нехватки в 800 тыс. тонн. По данным ряда источников, в приграничных районах страны растёт число случаев гибели людей в результате голода. Хотя официальные северокорейские СМИ сообщают об успехах сельскохозяйственной отрасли, в связи с закрытием границ в рамках борьбы с коронавирусом и с последствиями стихийных бедствий, таких как тайфуны и наводнения, продовольственная проблема усугубляется.