РК поможет Турции в ликвидации последствий землетрясений

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РК окажет Турции экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 млн долларов и направит 110 специалистов для участия в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения. Кроме того, военно-транспортными самолётами в Турцию будут направлены предметы медицинского назначения. Об этом сообщил 7 февраля представитель министерства иностранных дел РК. В Турцию будут направлены 60 представителей специальной группы по оказанию помощи при стихийных бедствиях и 50 военнослужащих. Военные рассматривают возможность отправки в Турцию транспортного самолёта-заправщика KC-330. Ранее в тот же день президент РК Юн Сок Ёль дал указание правительству направить в Турцию спасателей и медикаменты. Он направил президенту Турции Реджепу Эрдогану письмо, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 января в 4:17 утра на юго-востоке Турции. Последствия толчков ощущались в десяти провинциях страны, а также на Северном Кипре, в Ливане, Ираке и Сирии. В 13:24 того же дня на севере Турции зафиксированы новые толчки магнитудой 7,5. 7 февраля в центре страны произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,3. Погибли около трёх тысяч человек, около 16 тысяч человек ранены.