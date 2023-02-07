Группа экстренной помощи отправилась из РК в Турцию

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Южнокорейская аварийно-спасательная группа, которая окажет помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, вылетела поздно вечером 7 февраля из международного аэропорта Инчхон. На борту военно-транспортного самолёта KC-330 118 человек – сотрудники министерства иностранных дел, управления по чрезвычайным ситуациям, Корейского агентства международного сотрудничества, командования специальных операций вооружённых сил и военные медики. Это самая большая в истории страны группа экстренной помощи, направленная правительством РК в район бедствия за рубежом. Спасателей провожали замминистра иностранных дел РК Пак Ён Мин и посол Турции в РК Салих Мурат Тамер. Ранее в тот же день было принято решение оказать Турции экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 млн долларов и направить в пострадавшие районы предметы медицинского назначения.