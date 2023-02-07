Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Группа экстренной помощи отправилась из РК в Турцию

Write: 2023-02-08 10:40:38Update: 2023-02-08 16:37:13

Группа экстренной помощи отправилась из РК в Турцию

Photo : YONHAP News

Южнокорейская аварийно-спасательная группа, которая окажет помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, вылетела поздно вечером 7 февраля из международного аэропорта Инчхон. На борту военно-транспортного самолёта KC-330 118 человек – сотрудники министерства иностранных дел, управления по чрезвычайным ситуациям, Корейского агентства международного сотрудничества, командования специальных операций вооружённых сил и военные медики. Это самая большая в истории страны группа экстренной помощи, направленная правительством РК в район бедствия за рубежом. Спасателей провожали замминистра иностранных дел РК Пак Ён Мин и посол Турции в РК Салих Мурат Тамер. Ранее в тот же день было принято решение оказать Турции экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 млн долларов и направить в пострадавшие районы предметы медицинского назначения. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >