Землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни более 8 тысяч человек

Photo : YONHAP News

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 8.100 человек. По данным зарубежных информационных агентств, по состоянию на начало суток 8 февраля, в Турции погибли 5.894 человека и более 34 тысяч человек получили ранения. В Сирии погибли по меньшей мере 2.270 человек. Число погибших может увеличиться, поскольку учитываются только подтверждённые случаи смерти. Сколько человек остаются под завалами, неизвестно. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших может превысить 20 тысяч человек, а число пострадавших может составить 23 млн человек. По данным турецких властей, из пострадавших районов эвакуированы около 13,5 млн человек. Это шестая часть населения страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в десяти провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ситуацию осложняют разрушенные дороги и плохие погодные условия. Существуют опасения, что землетрясения продолжатся.