В РК сокращается заболеваемость коронавирусом

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В РК наблюдается тенденция к сокращению заболеваемости коронавирусом. Если два месяца назад среднесуточное число новых случаев COVID-19 составляло около 90 тысяч, то сейчас не превышает 20 тысяч. Следовательно, преодолён пик седьмой волны пандемии. Об этом заявил замминистра здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Мин Су, выступая 8 февраля на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом. Индекс репродукции коронавируса, то есть, среднее количество людей, которых заражает один инфицированный, пять недель подряд составляет 0,9. Число инфицированных среди прибывших из Китая составило за всю прошлую неделю 25 человек. Это 1,4% всех завозных случаев инфекции. Благодаря участию населения и административных органов эпидемическая ситуация в стране поддерживается на стабильном уровне,- добавил Пак Мин Су.