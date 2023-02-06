РК сотрудничает со странами Африки в разработке минеральных ресурсов

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Замминистра иностранных дел РК Ли До Хун принял участие в конференции по безопасности в сфере минеральных ресурсов, состоявшейся в Кейптауне (ЮАР). Это международная площадка для обсуждения вопросов экономического развития Африки путём поддержки перспективных отраслей, связанных с ископаемыми минеральными ресурсами. В конференции приняли участие представители семи африканских стран и 13 стран-партнёров Африки. Выступая на конференции, Ли До Хун заявил, что южнокорейские компании, которые высоко ценят социальную ответственность бизнеса, могут внести значительный вклад в развитие африканских стран. Ли До Хун встретился в двустороннем формате с помощником госсекретаря США Хосе Фернандесом и представителем канцелярии премьер-министра Франции по координации ведомств, связанных с минеральными ресурсами, Бенджамином Галлезо. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества.