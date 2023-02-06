Премьер-министр РК назвал причину роста коммунальных тарифов

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7 февраля в ходе заслушивания отчётов правительственных учреждений депутат Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро Со Ён Гё призвала премьер-министра РК Хан Док Су принести извинения за рост коммунальных тарифов. Глава правительства, в свою очередь, призвал депутатов понять причины роста цен. Популистские меры, направленные исключительно на сдерживание роста тарифов, не решают проблему. Более того, неразумно покрывать все расходы граждан из государственного бюджета,- отметил он. Администрация бывшего президента страны Мун Чжэ Ина проводила ошибочную политику отказа от ядерной энергетики. Между тем, нынешнего роста тарифов на коммунальные услуги можно было избежать, не закрывая атомные электростанции, а, наоборот, открывая новые,- подчеркнул Хан Док Су.