Hyundai Motor получила премии «Лучший автомобиль 2023»

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Четыре автомобиля южнокорейского производителя Hyundai Motor отмечены премиями «Лучший автомобиль 2023», которые присуждает американский сайт cars.com. Наград удостоены Niro, Carnival, Ionic 5 и Genesis G90. Редакторы сайта отбирают победителей среди новинок в шести номинациях «Автомобиль года», «Лучший семейный автомобиль», «Лучший электромобиль», «Лучший автомобиль премиум-класса», «Лучший пикап» и «Лучший внедорожник». Niro стал «Автомобилем года», получив высокие оценки по экономичности и дизайну. Carnival стал «Лучшим семейным автомобилем», обладая высокой надёжностью и комфортом. Ionic 5 отличился просторным салоном и системой быстрой зарядки. Он назван «Лучшим электромобилем». G90 назван «Лучшим автомобилем премиум-класса». Эксперты высоко оценили дизайн, новейшие технологии, эргономику и просторность салона.