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Политика

В РК пройдут общенациональные учения по гражданской обороне

Write: 2023-02-08 14:17:36Update: 2023-02-08 16:26:08

В РК пройдут общенациональные учения по гражданской обороне

В мае в РК состоятся общенациональные учения по гражданской обороне. Об этом сообщили на правительственном совещании по вопросам обороны, которое состоялось 8 февраля под председательством президента Юн Сок Ёля. Общенациональные учения по гражданской обороне в последний раз проходили в августе 2017 года. Решение об их проведении принято в связи с тем, что за последние пять лет система обеспечения безопасности гражданского населения ослабла. В список средств оповещения включена рассылка СМС. Действующая система оповещения посредством сирены и бегущей строки по телевидению признана малоэффективной. Кроме того, обсуждалось расширение системы убежищ для гражданского населения, поскольку существующие недостаточно защищены. Это в основном подземные парковки, торговые объекты и станции метро.
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