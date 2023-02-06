В РК пройдут общенациональные учения по гражданской обороне

В мае в РК состоятся общенациональные учения по гражданской обороне. Об этом сообщили на правительственном совещании по вопросам обороны, которое состоялось 8 февраля под председательством президента Юн Сок Ёля. Общенациональные учения по гражданской обороне в последний раз проходили в августе 2017 года. Решение об их проведении принято в связи с тем, что за последние пять лет система обеспечения безопасности гражданского населения ослабла. В список средств оповещения включена рассылка СМС. Действующая система оповещения посредством сирены и бегущей строки по телевидению признана малоэффективной. Кроме того, обсуждалось расширение системы убежищ для гражданского населения, поскольку существующие недостаточно защищены. Это в основном подземные парковки, торговые объекты и станции метро.