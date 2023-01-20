Юн Сок Ёль: На Корейском полуострове сложная ситуация

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Ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах очень серьёзная. Это вызвано ракетными провокациями и кибератаками со стороны Северной Кореи, ростом террористической угрозы и общей нестабильностью в мире. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на состоявшемся 8 февраля в Сеуле совещании по вопросам обороны. Напомнив о возможности таких крупных провокаций со стороны Пхеньяна как седьмое ядерное испытание и запуски межконтинентальных баллистических ракет, он призвал вооружённые силы обеспечить надёжную оборону страны, чтобы противостоять любым провокациям. Глава государства призвал регулярно проводить комплексные учения, отрабатывая действия в сложных ситуациях. В совещании принимали участие около 160 официальных лиц из центральных и местных органов власти, Национальной службы разведки, вооружённых сил, полиции, береговой охраны и экстренных служб. Глава государства председательствовал на подобном совещании впервые с 2016 года.