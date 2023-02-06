Национальное собрание проголосовало за отставку Ли Сан Мина

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8 февраля Национальное собрание РК проголосовало за отставку Ли Сан Мина с поста министра государственного управления и безопасности. Соответствующий законопроект был предложен оппозиционной Демократической партией Тобуро. Его поддержали 179 депутатов, 109 проголосовали против, пять голосов признаны недействительными. В результате Ли Сан Мин отстранён от исполнения обязанностей министра до тех пор, пока Конституционный суд не решит, одобрить или отклонить решение парламентариев. У суда есть 180 дней для принятия решения. Демократическая партия Тобуро требует возложить на Ли Сан Мина ответственность за трагедию в сеульском районе Итхэвон 29 октября прошлого года. Тогда в результате возникшей давки погибли 159 человек. Специальная следственная группа полиции решила не выдвигать обвинения против должностных лиц министерства административного управления и безопасности и мэрии Сеула, поскольку эти органы не несут юридической ответственности за массовые беспорядки. Член кабинета министров подвергнут импичменту впервые в истории страны. Ранее импичменту подверглись два президента - Ро Му Хён в 2004 году и Пак Кын Хе в 2016 году. Конституционный суд не утвердил решение парламента по Ро Му Хёну, но отстранил Пак Кын Хе от должности.