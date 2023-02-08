В КНДР состоялся военный парад

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8 февраля Северная Корея провела масштабный военный парад по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии. Как и предыдущие парады, он проходил в ночное время на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Как свидетельствуют фотоматериалы, опубликованные агентством ЦТАК, Ким Чон Ын присутствовал на параде вместе с женой и дочерью. О том, выступал ли он с речью, неизвестно. Как сообщает ЦТАК, по площади проехала колонна межконтинентальных баллистических ракет, продемонстрировавшая «революционное» развитие военной мощи страны и «максимальные» возможности ядерного оружия. На параде были представлены «тактические ядерные подразделения»,- говорится в сообщении. На одной из фотографий видны межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» и новая ракета на мобильных пусковых установках. Это может быть твёрдотопливная ракета большой дальности, об окончании работы над которой Пхеньян сообщил в конце прошлого года. Это был 13-й по счёту военный парад с момента прихода к власти нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чон Ына. Предыдущий парад, проходивший 25 апреля прошлого года, был посвящён 90-й годовщине основания Корейской народно-революционной армии.