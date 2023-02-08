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Политика

Президент Юн Сок Ёль встретился с главой ВОИС

Write: 2023-02-09 12:12:08Update: 2023-02-09 14:54:56

Президент Юн Сок Ёль встретился с главой ВОИС

Photo : YONHAP News

8 февраля президент РК Юн Сок Ёль встретился с генеральным секретарём Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Таном. Южнокорейский лидер поддержал усилия организации по обеспечению доступности систем интеллектуальной собственности для социально незащищённых слоёв населения и жителей развивающихся стран. Он добавил, что РК активно содействует внедрению своих систем интеллектуальной собственности в развивающихся странах через механизмы официальной помощи в целях развития. Он отметил необходимость открытия в РК регионального офиса ВОИС не только для удобства южнокорейских компаний, но и для оказания поддержки развивающимся странам посредством образовательных программ. Глава ВОИС выразил надежду на более тесное сотрудничество с РК, чей опыт в области интеллектуальной собственности может помочь развивающимся странам. Он напомнил, что РК занимает четвёртое место в мире по количеству патентных заявок и, благодаря богатому культурному контенту, является одним из мировых лидеров в области интеллектуальной собственности. 
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