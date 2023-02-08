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Растёт спрос на товары в сфере солнечной энергетики

Write: 2023-02-09 13:50:11Update: 2023-02-09 15:20:51

Растёт спрос на товары в сфере солнечной энергетики

В прошлом году южнокорейский экспорт материалов и комплектующих, связанных с солнечной энергетикой, вырос на 38% в годовом исчислении, составив 1 млрд 640 млн долларов. Об этом сообщили 9 февраля в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Импорт данных товаров вырос на 4%, составив 1 млрд 230 млн долларов. Профицит торгового баланса составил 410 млн долларов, что на 400 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Такое увеличение связано с тем, что поставки за рубеж солнечных модулей вырос более чем в два раза, составив 1 млрд 550 млн долларов. Улучшение показателей в данном сегменте связано с ростом спроса на возобновляемые источники энергии, а также с увеличением поставок в крупные страны. В прошлом году экспорт солнечных модулей в США вырос на 202,8%, а в Китай - на 44,2%.
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