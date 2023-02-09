Южнокорейские спасатели помогают жителям Турции

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Южнокорейские спасатели, прибывшие в Турцию, спасли 9 февраля четырёх человек, находившихся под завалами разрушенных зданий в городе Антакья провинции Хатай. Рано спасатели помогли выбраться из-под завалов школы 70-летнему мужчине. Спасённый был в сознании и не получил серьёзных травм. Чуть позже из-под завалов пятиэтажного жилого дома удалось спасти двухлетнюю девочку, её отца и ещё одну женщину. У спасённых есть признаки обезвоживания, температура тела пониженная, но они находятся в сознании. Медики оценивают их состояние как стабильное . В составе южнокорейской группы экстренной помощи 118 человек, в том числе, 50 военнослужащих и 60 спасателей. Это самая большая в истории страны группа экстренной помощи, направленная в район бедствия за рубежом. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции на утро 9 февраля, подтверждена гибель 12.873 человек, 62.937 человек ранены.