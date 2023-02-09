Южнокорейские спасатели извлекли из-под завалов пять человек

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Южнокорейские спасатели из группы экстренной помощи, прибывшие в Турцию, извлекли из-под завалов разрушенных зданий в городе Антакья провинции Хатай пять живых людей. В 6:30 утра 9 февраля спасатели помогли выбраться из-под завалов школы 70-летнему мужчине. Спасённый был в сознании и не получил серьёзных травм. Через три часа из-под завалов пятиэтажного жилого дома удалось спасти 40-летнего мужчину, его двухлетнюю дочь и 35-летнюю женщину. Хотя у спасённых были признаки обезвоживания, медики оценили их состояние как стабильное. Чуть позже была спасена 10-летняя девочка. В составе южнокорейской группы экстренной помощи 118 человек, в том числе, 50 военнослужащих и 60 спасателей. Это самая большая в истории страны группа экстренной помощи, направленная в район бедствия за рубежом. Южнокорейские спасатели будут работать в Турции до 17 февраля. В случае необходимости южнокорейское правительство направит в пострадавшие районы ещё одну группу экстренной помощи. Сообщений о погибших и пострадавших южнокорейских гражданах пока не поступало. Между тем, общее число погибших в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и в Сирии превысило 20 тысяч человек. По данным на начало суток 10 февраля в Турции погибли более 17 тысяч человек, более 70 тысяч человек получили ранения. В Сирии подтверждена гибель 3.162 человек. Число жертв возрастёт, поскольку только в Турции под обломками разрушенных зданий остаются до 200 тысяч человек.