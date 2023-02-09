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В Корее

РК возобновляет выдачу краткосрочных виз прибывающим из Китая

Write: 2023-02-10 10:58:54Update: 2023-02-10 17:06:43

РК возобновляет выдачу краткосрочных виз прибывающим из Китая

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение возобновить с 11 февраля выдачу краткосрочных виз прибывающим в страну из Китая. В связи с ухудшением эпидемической ситуации со 2 января была приостановлена выдача краткосрочных виз в южнокорейских дипломатических представительствах в Китае. Кроме того, была введена обязательная сдача тестов на коронавирус перед вылетом из Китая и по прибытии в РК. Между тем, в последнее время в Китае наблюдается стабилизация эпидемической ситуации, и не выявляются новые варианты коронавируса. На прошлой неделе положительный результат теста на коронавирус подтверждён лишь у 1,1% прибывающих из Китая в РК. Как сообщил представитель южнокорейского правительства, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о постепенном ослаблении оставшихся карантинных ограничений для прибывающих из Китая.
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