Глава МИД РК примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Министр иностранных дел РК Пак Чин примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 17 по 19 февраля. В своём выступлении он представит Индо-Тихоокеанскую стратегию Сеула,- сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. Ожидается, что на полях конференции Пак Чин встретится с представителями других стран в двустороннем формате. Высока вероятность встречи с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси. 15-16 февраля глава южнокорейского МИД посетит Гаагу, где примет участие во встрече на высоком уровне по ответственному использованию искусственного интеллекта в военных целях. Эта платформа запущена согласно договорённости, достигнутой главами РК и Нидерландов в ноябре прошлого года. Пак Чин встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.