Премьер-министр Монголии посетит РК

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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ посетит с визитом РК в период с 13 по 17 февраля. На 15 февраля запланированы его переговоры с премьер-министром РК Хан Док Су. В программе визита – участие главы монгольского правительства во встрече лидеров деловых кругов двух стран и посещение Пусана, который претендует на проведение Всемирной выставки 2030 года. Визит Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ в Сеул послужит возможностью для дальнейшего углубления стратегического партнёрства между Сеулом и Улан-Батором,- говорится в сообщении канцелярии главы южнокорейского правительства. РК и Монголия установили дипломатические отношения в 1990 году, поддерживая их на уровне стратегического партнёрства, расширяя сотрудничество в сферах добычи минеральных ресурсов, экологии, здравоохранения и медицинских услуг. Это первый за 12 лет визит премьер-министра Монголии в РК.