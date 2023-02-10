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Корея: Юг-Север

Сеул ввёл санкции против Пхеньяна за кибератаки

Write: 2023-02-10 14:27:55Update: 2023-02-10 14:32:31

Сеул ввёл санкции против Пхеньяна за кибератаки

Photo : YONHAP News

Сеул ввёл санкции против Пхеньяна за незаконную деятельность в киберпространстве.  Как сообщили 10 февраля в южнокорейском МИД, санкции введены в отношении четырёх  технических экспертов и семи организаций, находящихся в подчинении Главного разведывательного управления министерства обороны КНДР. Север подозревается в причастности к краже криптовалюты для финансирования ядерной и ракетной программ. Согласно отчёту Совета Безопасности ООН, опубликованному в прошлом году, Север подозревается в краже криптовалюты на сумму до 400 млн долларов. Это третий пакет санкций, введённый администрацией Юн Сок Ёля в отношении Северной Кореи. В октябре и декабре прошлого года были введены санкции в отношении отдельных лиц и организаций, связанных с программами Севера в области вооружений и уклонением от выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Однако санкции за незаконную деятельность в киберпространстве Сеул ввёл впервые. 
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