Сеул ввёл санкции против Пхеньяна за кибератаки

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Сеул ввёл санкции против Пхеньяна за незаконную деятельность в киберпространстве. Как сообщили 10 февраля в южнокорейском МИД, санкции введены в отношении четырёх технических экспертов и семи организаций, находящихся в подчинении Главного разведывательного управления министерства обороны КНДР. Север подозревается в причастности к краже криптовалюты для финансирования ядерной и ракетной программ. Согласно отчёту Совета Безопасности ООН, опубликованному в прошлом году, Север подозревается в краже криптовалюты на сумму до 400 млн долларов. Это третий пакет санкций, введённый администрацией Юн Сок Ёля в отношении Северной Кореи. В октябре и декабре прошлого года были введены санкции в отношении отдельных лиц и организаций, связанных с программами Севера в области вооружений и уклонением от выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Однако санкции за незаконную деятельность в киберпространстве Сеул ввёл впервые.