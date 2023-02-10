Hyundai Motor - лидер рейтинга надёжности по версии JD Power

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Hyundai Motor второй год подряд занимает первое место в рейтинге надёжности автомобильных брендов, который составляет американское профильное агентство JD Power. В рейтинге учтены 16 мировых автопроизводителей. Наименьшее количество баллов указывает на меньшее количество проблем и неполадок, возникающих при эксплуатации автомобиля. Показатель Hyundai Motor составил 160 баллов. Южнокорейский автоконцерн обошёл Toyota (163 балла) и General Motors (165 баллов). Рейтинг составлялся на основе опроса водителей, эксплуатирующих автомобиль более трёх лет с момента покупки. При этом оценка проводится по 184 пунктам. На этот раз исследованы 3.062 автомобиля 227 моделей 31 бренда, проданных в период с июля 2019 по февраль 2020 года. Genesis занял второе место, Kia - третье, Hyundai Motor – восьмое.