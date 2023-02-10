Южные регионы РК охвачены засухой

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Жители ряда южных регионов РК получают воду в ограниченном объёме. Это связано с засушливой погодой. По данным министерства административного управления и безопасности, по состоянию на 1 февраля эти меры касаются 10.933 домохозяйств, проживающих в горных районах и на островах в 11 городах и уездах провинций Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо. С августа прошлого года объём осадков по всей стране составил 108,6% среднего показателя последних лет. В Кванчжу и провинции Чолла-Намдо аналогичный показатель лишь 66,8%. Там за последний год выпало 896,3 мм осадков, что является вторым низким показателем с 1973 года, когда начался сбор статистики. Синоптики ожидают, что ситуация улучшится после апреля. Самый низкий уровень запасов воды в водохранилищах в 52,5% зафиксирован в провинции Чолла-Намдо. В Чолла-Пукто отметка составила 59,3%, на острове Чечжудо – 61,9%, в провинции Кёнсан-Намдо - 75,2%. В некоторых районах провинций Чолладо объявлено предупреждение о засухе уровней «опасность» и «бдительность».