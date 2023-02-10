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Политика

Юн Сок Ёль: Полномочия региональных властей будут расширены

Write: 2023-02-10 15:21:02Update: 2023-02-10 17:10:54

Юн Сок Ёль: Полномочия региональных властей будут расширены

Photo : YONHAP News

Чтобы открыть подлинную эру регионов, центральное правительство передаст им часть полномочий, а также поможет найти и развивать двигатели роста, в которых они имеют преимущество. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на совещании по вопросам сотрудничества между центральными и местными органами власти. Оно прошло 10 февраля в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто. «Эра регионов» - ключевая административная задача правительства Юн Сок Ёля для обеспечения сбалансированного регионального роста. «Когда дело доходит до вопросов общественного благосостояния, между центральным и региональными органами власти не должно быть разделения»,- подчеркнул глава государства. В совещании приняли участие мэры городов, губернаторы провинций и руководители местных законодательных собраний. 
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