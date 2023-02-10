Южнокорейские спасатели извлекли из-под завалов восемь человек

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Южнокорейские спасатели, находящиеся в Турции с 8 февраля, извлекли из-под завалов разрушенных зданий в городе Антакья провинции Хатай в общей сложности восемь человек. Вечером 11 февраля спасатели обнаружили 17-летнего подростка, нижняя половина тела которого находилась под завалами, и он был без сознания. Пострадавший после оказания ему первой помощи был отправлен в больницу. Через час под завалами того же дома была обнаружена его 51-летняя мать, находившаяся в удовлетворительном состоянии. Ранее южнокорейские спасатели обнаружили шесть человек, в том числе, двухлетнюю девочку. Группа экстренной помощи из РК, в составе которой 118 человек, будет работать в Турции до 17 февраля. Между тем, общее число погибших в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и в Сирии превысило 30 тысяч человек. По данным на начало суток 13 февраля в Турции погибли 29.605 человек, более 70 тысяч человек получили ранения. В Сирии подтверждена гибель более чем 3,5 тысяч человек. Число жертв возрастёт, поскольку общее число находящихся под обломками разрушенных зданий неизвестно. По данным агентства Reuters, нынешнее землетрясение – шестое среди самых смертоносных стихийных бедствий с начала 21-го века.