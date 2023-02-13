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Экономика

В первой декаде февраля экспорт РК вырос на 11,9%

Write: 2023-02-13 10:55:37Update: 2023-02-13 11:37:11

В первой декаде февраля экспорт РК вырос на 11,9%

Photo : YONHAP News

С 1 по 10 февраля объём южнокорейского экспорта вырос на 11,9% в годовом исчислении, составив 17 млрд 600 млн долларов. Об этом сообщили 13 февраля в Таможенном управлении. Среднесуточный объём экспорта сократился на 14,5%, поскольку в первой декаде февраля этого года было на два рабочих дня больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт полупроводников сократился на 40,7%, однако поставки автомобилей и нефтепродуктов увеличились. Экспорт в США, Евросоюз и Вьетнам увеличился, а в Китай и на Тайвань сократился. Импорт в первой декаде февраля составил 22 млрд 600 млн долларов, увеличившись на 16,9% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса в указанный период составил 5 млрд долларов. Накопленный дефицит с начала текущего года – 17 млрд 622 млн долларов.
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