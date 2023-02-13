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Политика

РК и США провели учения по борьбе с беспилотниками

Write: 2023-02-13 11:15:24Update: 2023-02-13 14:49:13

РК и США провели учения по борьбе с беспилотниками

Photo : YONHAP News

7 февраля вооружённые силы РК и США провели совместные учения по противодействию беспилотникам на авиабазе в Кунсане провинции Чолла-Пукто. Фотоснимки данных учений опубликовала служба распространения визуальной информации Пентагона. На одной из фотографий изображён офицер ВВС США, нацеливающий Dronebuster – глушитель радиочастот -  на небольшой беспилотник-симулятор. На другой фотографии военнослужащий из группы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов южнокорейских ВВС в специальной защитной одежде проверяет беспилотник на наличие взрывчатых веществ. Проникновение северокорейских беспилотных летательных аппаратов в южнокорейское воздушное пространство в декабре прошлого года обнажило неготовность вооружённых сил РК противостоять им.
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