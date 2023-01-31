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Политика

РК и Япония продолжают переговоры по спорным проблемам

Write: 2023-02-13 12:09:02Update: 2023-02-13 15:00:04

РК и Япония продолжают переговоры по спорным проблемам

Photo : YONHAP News

Пока слишком рано говорить о том, когда Сеул и Токио смогут прийти к консенсусу по вопросу о компенсациях жертвам принудительного труда во время колониального правления Японии в Корее. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РК Чо Хён Дон по прибытии 12 февраля в Вашингтон. Он отметил, что южнокорейская сторона стремится решить данную проблему как можно быстрее. Напомнив, что до сих пор было проведено много раундов переговоров, он сказал, что сторонам удалось сузить расхождения по ряду проблем. Чо Хён Дон прибыл в Вашингтон для участия в трёхсторонней встрече заместителей министров иностранных дел РК, США и Японии. Проблема компенсаций будет одним из главных вопросов на двусторонних переговорах с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори.
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