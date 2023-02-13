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Политика

РК распространяет спутниковые снимки пострадавших районов Турции

Write: 2023-02-13 12:59:40Update: 2023-02-13 13:07:45

РК распространяет спутниковые снимки пострадавших районов Турции

Photo : YONHAP News

Правительство РК распространяет спутниковые снимки пострадавших от землетрясения районов Турции, оказывая помощь мировому сообществу в ликвидации последствий стихии. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий,  снимки пострадавших районов, сделанные отечественным многоцелевым спутником KOMPSAT-5, начиная с 7 февраля, предоставляются для свободного доступа в соответствии с Международной хартией по космосу и крупным катастрофам. Данное международное некоммерческое соглашение предусматривает в случае крупных катастроф бесплатное получение и использование снимков со спутников дистанционного зондирования Земли. Анализ изображений города Антакья провинции Хатай, сделанных KOMPSAT-3, использовался для поддержки операции южнокорейских спасателей. 
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