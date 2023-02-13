РК распространяет спутниковые снимки пострадавших районов Турции

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Правительство РК распространяет спутниковые снимки пострадавших от землетрясения районов Турции, оказывая помощь мировому сообществу в ликвидации последствий стихии. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, снимки пострадавших районов, сделанные отечественным многоцелевым спутником KOMPSAT-5, начиная с 7 февраля, предоставляются для свободного доступа в соответствии с Международной хартией по космосу и крупным катастрофам. Данное международное некоммерческое соглашение предусматривает в случае крупных катастроф бесплатное получение и использование снимков со спутников дистанционного зондирования Земли. Анализ изображений города Антакья провинции Хатай, сделанных KOMPSAT-3, использовался для поддержки операции южнокорейских спасателей.