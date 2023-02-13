Оппозиция призывает провести расследование в отношении первой леди

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Оппозиционная Демократическая партия Тобуро призывает провести независимое адвокатское расследование подозрений в причастности первой леди Ким Гон Хи к махинациям с акциями. Выступая 13 февраля в Национальном собрании, лидер парламентской фракции оппозиционной партии Пак Хон Гын подверг критике решение суда, который не нашёл подтверждений причастности первой леди к махинациям с акциями компании Deutsch Motors. «Прокуратура, суд и администрация президента вступили в сговор в попытке спасти Ким Гон Хи»,- заявил Пак Хон Гын. Он потребовал исправить недостатки правосудия с помощью независимого прокурорского расследования. Дело о манипулировании акциями Deutsch Motors сосредоточено на утверждениях о том, что Квон О Су, бывший глава компании-дилера BMW в РК, вступил в сговор с влиятельными игроками рынка с целью манипулирования ценами на акции компании. Он был приговорён к условному тюремному заключению, но суд снял с него и финансистов компании обвинения в манипулировании ценами до октября 2011 года, сославшись на истечение срока давности. Это автоматически отменяет расследование подозрений, связанных с первой леди. Лидер парламентской фракции Демократическая партия Тобуро обвинил президента Юн Сок Ёля в использовании судебного преследования лидера партии Ли Чжэ Мёна в политических целях. Его подозревают в причастности к коррупции, но Ли Чжэ Мён утверждает, что все обвинения сфабрикованы. Пак Хон Гын обвинил главу государства в создании проблем во внешней политике, безопасности и экономике. Он назвал «дерзкую инициативу» Юн Сок Ёля, которая предполагает масштабную экономическую помощь Северу в обмен на денуклеаризацию, «неосуществимой».