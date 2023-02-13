В Москве проходит выставка искусства эпохи Корейской Империи

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Подарки, присланные корейским императором Кочжоном на коронацию российского императора Николая II в 1896 году, представлены на выставке в Парадном вестибюле Оружейной палаты Московского Кремля, которая открыта с 10 февраля по 19 апреля. На выставке пять произведений корейских мастеров: двухъярусный деревянный шкаф, украшенный перламутром на чёрном лакированном фоне, две курильницы и два живописных свитка кисти Чан Сын Опа, известного под псевдонимом Овон. Это один из самых значимых корейских художников конца XIX столетия. Один из двух свитков Чан Сын Опа под названием «Захмелевший Ли Бо», изображает великого китайского поэта. Улыбающееся лицо Ли Бо, который держит рюмку, передано очень подробно. «Поскольку картина написана на бумаге и шёлке в несколько слоёв, было достаточно сложно сохранить произведение»,- сказала в интервью KBS искусствовед Марина Фролова, которая реставрировала работу. «Эти произведения сразу попали в Оружейную палату, их долго никто не видел. Мы решили, что корейские памятники нужно обязательно показать, поэтому провели серьёзную реставрацию», - сказала генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина. «Я придаю большое значение выставке, которая демонстрирует россиянам исторические памятники, отправленные императором Кочжоном российскому императору Николаю II на церемонию коронации», - сказал посол РК в России Чан Хо Чжин. Это первая выставка корейского искусства в Московском Кремле.