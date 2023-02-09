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Политика

РК, США и Япония готовы совместно сдерживать угрозу Пхеньяна

Write: 2023-02-14 10:14:35Update: 2023-02-14 18:28:31

Photo : YONHAP News

РК, США и Япония будут вместе работать над сдерживанием ядерной и ракетной угроз Северной Кореи, а также над денуклеаризацией Корейского полуострова. Договорённость об этом была достигнута в ходе состоявшейся 13 февраля в Вашингтоне встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств  РК, США и Японии. Во встрече приняли участие замминистра иностранных дел РК Чо Хён Дон, помощник госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Они согласились с тем, что ракетные и ядерные провокации Пхеньяна достигли беспрецедентного уровня. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, Чо Хён Дон напомнил о том, что мир без денуклеаризации нельзя называть подлинным. Сеул, Вашингтон и Токио взяли на себя обязательство реагировать на любые провокации Северной Кореи, расширив трёхстороннее сотрудничество в области безопасности,- отметил Чо Хён Дон. Северная Корея угрожает РК,  Японии, их соседям и всему миру, запустив в прошлом году  беспрецедентное количество баллистических ракет. Объединившись, три страны будут сдерживать Пхеньян, призывая его  отказаться от программы создания ядерного оружия и соблюдать обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН,- отметила Уэнди Шерман.  Активизация ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи представляет собой серьёзный вызов мировому сообществу. В этой связи координация усилий РК, США и Японии в поддержании мира и стабильности в регионе становится всё более важной,- заявил Такэо Мори. 
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