РК, США и Япония готовы совместно сдерживать угрозу Пхеньяна

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РК, США и Япония будут вместе работать над сдерживанием ядерной и ракетной угроз Северной Кореи, а также над денуклеаризацией Корейского полуострова. Договорённость об этом была достигнута в ходе состоявшейся 13 февраля в Вашингтоне встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии. Во встрече приняли участие замминистра иностранных дел РК Чо Хён Дон, помощник госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Они согласились с тем, что ракетные и ядерные провокации Пхеньяна достигли беспрецедентного уровня. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, Чо Хён Дон напомнил о том, что мир без денуклеаризации нельзя называть подлинным. Сеул, Вашингтон и Токио взяли на себя обязательство реагировать на любые провокации Северной Кореи, расширив трёхстороннее сотрудничество в области безопасности,- отметил Чо Хён Дон. Северная Корея угрожает РК, Японии, их соседям и всему миру, запустив в прошлом году беспрецедентное количество баллистических ракет. Объединившись, три страны будут сдерживать Пхеньян, призывая его отказаться от программы создания ядерного оружия и соблюдать обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН,- отметила Уэнди Шерман. Активизация ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи представляет собой серьёзный вызов мировому сообществу. В этой связи координация усилий РК, США и Японии в поддержании мира и стабильности в регионе становится всё более важной,- заявил Такэо Мори.