РК и Япония продолжают консультации по проблеме трудовой мобилизации

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13 февраля в Вашингтоне состоялась встреча заместителей министров иностранных дел РК и Японии Чо Хён Дона и Такэо Мори. В центре внимания участников была проблема выплаты компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период колониального правления Японии. Переговоры по этой проблеме продолжаются давно, но пока не удалось достичь серьёзных подвижек. «Мы всё ещё пытаемся найти точки соприкосновения»,- сказал Чо Хён Дон журналистам, подводя итоги встречи с Такэо Мори. Он назвал проблему компенсаций «чувствительной как для Сеула, так и для Токио», поэтому консультации должны быть продолжены. Он не назвал конкретной даты следующей встречи на уровне заместителей министров, но отметил возможность двусторонней встречи министров иностранных дел на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в конце мая.