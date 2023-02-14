РК и НАТО провели встречу в рамках Диалога военного командования

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13-14 февраля в Сеуле состоялся первый контакт в рамках Диалога военного командования РК и Организации Североатлантического договора (НАТО). Договорённость о таких регулярных переговорах достигнута в ходе посещения председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК штаб-квартиры НАТО в ноябре 2021 года и визита в РК председателя Военного комитета НАТО в апреле прошлого года. Генерал-майор Ким Су Гван из управления стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов и начальник управления совместной безопасности НАТО генерал-лейтенант Франческо Дьелла обсудили процедуру сотрудничества, поделились концепциями стратегической безопасности. Как заявил на регулярном брифинге для прессы представитель Объединённого комитета начальников штабов полковник Ли Сон Чжун, на встрече не затрагивался вопрос об отправке оружия Украине. Следующая встреча состоится в 2024 году в Бельгии. 14 февраля делегация НАТО посещает Объединённую зону безопасности на межкорейской границе.