В Китае возросло число заявок на визы в РК

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13 февраля южнокорейские диппредставительства в Китае возобновили выдачу краткосрочных виз в РК, которая была приостановлена со 2 января. Представитель южнокорейского посольства в Пекине сообщил, что если 10 февраля было зарегистрировано 109 заявок на выдачу виз, то 13 февраля - 272. В генеральном консульстве в Шанхае сообщают, что на прошлой неделе в среднем принималось около 170 заявок в день, а 13 февраля за неполный день 470. Предполагается, что в ближайшее время такая тенденция сохранится в связи с увеличением спроса на туристические и деловые поездки в РК после ослабления ограничительных мер, действовавших в отношении прибывающих из Китая. Между тем, Китай пока не включил РК в список стран, которые разрешено посещать в рамках групповых туристических поездок, поэтому возобновление туристического потока из Китая в РК потребует времени.