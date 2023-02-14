Экспорт РК в сфере ICT сократился на 33,2%

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В январе этого года объём южнокорейского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил 13 млрд 100 млн долларов, сократившись на 33,2% в годовом исчислении. Об этом сообщили 14 февраля в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Снижение сохраняется семь месяцев подряд, что объясняется замедлением темпов роста мировой экономики и ухудшением ситуации в полупроводниковой отрасли. Экспорт мобильных телефонов вырос на 24,4% до 1 млрд 410 млн долларов, но поставки полупроводников сократились на 43,5% до 6 млрд 150 млн долларов. Импорт в сфере ICT сократился на 1,1% в годовом исчислении до 12 млрд 210 млн долларов. Таким образом, отмечен профицит торгового баланса в размере 890 млн долларов. Это значительно меньше, чем в декабре (5,1 млрд долларов) и в январе прошлого года (7,2 млрд долларов).