Космический аппарат «Танури» прислал первые фото поверхности Луны

Photo : YONHAP News

Южнокорейский беспилотный космический аппарат «Танури» прислал на Землю первые снимки поверхности Луны. Об этом сообщили 13 февраля в Корейском институте аэрокосмических исследований. «Танури», который вращается вокруг Луны на высоте 100 км над поверхностью, своими камерами высокого разрешения сфотографировал 5 января Долину Рейты, 10 января - Море Дождей и 13 января - Океан Бурь. Они показывают фазы Земли со стороны Луны. Именно в крупнейшем лунном море Океан Бурь произошла первая в истории мягкая посадка на Луну, которую совершила советская межпланетная станция Луна-9. Там же работал первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела, а именно на Луне, – советский Луноход-1. Лунный аппарат «Танури» эксплуатируется в рабочем режиме с 4 февраля. С начала года учёные проводили проверку его функциональности. «Танури» делал фотографии Земли в течение трёх недель с 6 января по 4 февраля. Все снимки были сделаны на камеры высокого разрешения, разработанные Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI). «Танури» является первым южнокорейским орбитальным аппаратом. Он был запущен в космос 4 августа ракетой Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида.