Национальное собрание приняло резолюцию о помощи Турции и Сирии

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14 февраля Национальное собрание РК приняло резолюцию с призывом к правительству оказать дополнительную поддержку Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения. За принятие резолюции проголосовали 228 из 229 участников пленарного заседания, один воздержался. В документе также выражены глубокие соболезнования турецкому и сирийскому народам, пострадавшим в результате стихийного бедствия. По словам члена парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли Ким Тхэ Хо, в резолюции содержится призыв к правительству оказать гуманитарную и другую помощь Турции в объёме, соответствующем международному статусу РК, приложить больше усилий к обеспечению безопасности южнокорейцев, находящихся в Турции. Депутаты решили пожертвовать на помощь пострадавшим 3% своей зарплаты за февраль. 13 февраля президент РК Юн Сок Ёль поручил правительству мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения максимальной помощи пострадавшей от землетрясения Турции.