В РК растёт занятость, но темпы роста сокращаются

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В конце января текущего года численность занятого населения РК составила 27 млн 363 тыс. человек, увеличившись на 411 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя рост занятости продолжается 23 месяца подряд, его темпы сокращаются на протяжении восьми месяцев, став в прошлом месяце минимальными с марта 2021 года,- сообщает Национальное статистическое управление. Новые рабочие места создавались в основном в сферах социального обеспечения, информационно-коммуникационных услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса. В таких сферах как оптовая и розничная торговля, логистика, сельское хозяйства, рыболовство и строительство занятость сократилась. Более того, впервые за 15 месяцев сократилась занятость в сфере промышленного производства. Безработица составила в январе 3,6% трудоспособного населения, сократившись на 0,5% в годовом исчислении. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 5,9%, сократившись за тот же период на 0,5%. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, снижается 23 месяца подряд. В январе она составила 16 млн 965 тыс. человек.