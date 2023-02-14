Правительство заморозит тарифы на ряд услуг

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Правительство РК предпримет усилия для ослабления финансовой нагрузки на жителей страны, контролируя рост платы за электроэнергию и газ, оказывая поддержку уязвимым группам населения. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 15 февраля на внеочередном заседании правительства по вопросам экономики. Он отметил, что в первом полугодии правительство заморозит тарифы на автотранспортные, железнодорожные и почтовые услуги. Президент призвал финансовые и транспортные структуры снизить нагрузку на население, а региональные власти – стабилизировать тарифы на коммунальные услуги. Юн Сок Ёль отметил, что нынешняя ситуация является примером того, как политика правительства, основанная не на научных выводах, а на популизме, приводит к страданиям народа. Он напомнил, что вопросы, касающиеся уровня жизни населения, остаются в центре внимания правительства. Президент попросил министров тщательно обдумать способы облегчения жизни людей.