ВМС и морская пехота РК примут участие в учениях Cobra Gold

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Военно-морские силы и Корпус морской пехоты РК примут участие в многонациональных учениях Cobra Gold, которые пройдут с 28 февраля по 10 марта в Таиланде. Как сообщили в министерстве обороны, 14 февраля к берегам Таиланда отправился десантный корабль южнокорейских ВМС водоизмещением 4.900 тонн, на борту которого находятся 420 военнослужащих, шесть десантных машин, две бронемашины K808, две самоходные гаубицы K55 и мобильный центр управления огнём K77. Южнокорейские военнослужащие примут участие в учениях по высадке морского десанта и отработке специальных операций в джунглях. Cobra Gold включают также командно-штабные учения, мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению и обучение киберзащите. С 2002 по 2009 год южнокорейские представители присутствовали на учениях Cobra Gold в качестве наблюдателей, а с 2010 года принимают в них участие.