В Сеуле не исключают провокаций со стороны Пхеньяна

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В феврале или марте Северная Корея может совершить новые провокации в ответ на совместные южнокорейско-американские учения. Об этом заявил 15 февраля в Национальном собрании министр по делам воссоединения РК Квон Ён Сэ. Он отметил, что северокорейский лидер Ким Чон Ын продолжает проводить политику укрепления армии и наращивания ядерных арсеналов. Кроме того, Северная Корея предпринимает шаги по сближению с Россией и Китаем. Это выражается как в политической поддержке этих стран, так и в увеличении взаимного товарооборота. Недавний военный парад, состоявшийся в Пхеньяне 8 февраля, был нацелен на демонстрацию силы и укрепление позиций северокорейского режима внутри страны,- отметил Квон Ён Сэ. В этом году планируется сосредоточить усилия на улучшении межкорейских отношений за счёт неправительственных контактов,- добавил он.