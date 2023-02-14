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Экономика

Доля РК на мировом экспортном рынке сократилась

Write: 2023-02-15 14:46:00Update: 2023-02-15 16:54:25

Доля РК на мировом экспортном рынке сократилась

Photo : YONHAP News

В прошлом году доля РК на мировом экспортном рынке составила 2,83%, сократившись на 0,06% в годовом исчислении. Об этом сообщили 15 февраля в Корейской ассоциации внешней торговли. В 2018 году южнокорейская доля составляла 3,05%, но в 2019 году она упала до 2,85%. Как заявил вице-президент ассоциации Чон Ман Ги, снижение показателя на 0,1% приводит к исчезновению 140 тыс. рабочих мест. По его словам, все крупные страны мира испытывают трудности в сфере экспорта, но проблема в том, что в РК темпы спада более значительные. Так, в четвёртом квартале прошлого года южнокорейский экспорт сократился на 9,9%, что гораздо больше, чем в Китае, Японии, Германии и других странах. При этом некоторые страны, в числе которых США и Италия, сохраняют положительный рост. Такая ситуация связана с тем, что в основе южнокорейского экспорта лежат полупроводники, дисплеи, продукция нефтехимической и металлургической отраслей, то есть, в основном промежуточные товары. Именно этот фактор стал причиной значительного урона отрасли в условиях глобального кризиса.
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