РК наращивает присутствие на мировом рынке госзакупок

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В прошлом году 434 южнокорейских компании, работающих на мировом рынке государственных закупок, экспортировали свою продукцию в 168 стран на сумму 1,5 млрд долларов. Это на 20,8% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в управлении государственных закупок. Такой рост объясняется повышением оценки южнокорейских товаров в мире, а также высоким уровнем отечественных технологий. В прошлом году основная часть экспорта в данном сегменте пришлась на США – 272 млн долларов. Далее следуют Тайвань, Япония, Китай, Малайзия и другие. Наибольший объём экспортных товаров приходится на продукцию строительной отрасли и машиностроения, медицинское оборудование, химическое волокна, электронику. Объём экспорта 190 инновационных компаний, получивших поддержку управления государственных закупок РК, вырос более чем в два раза, составив 140 млн долларов.