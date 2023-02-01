РК примет меры по скорейшей корректировке торгового баланса

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Правительство РК намерено принять меры по скорейшей корректировке торгового баланса за счет оптимизации структуры экспорта и содействия энергосбережению. Об этом в ходе экстренного заседания правительства по вопросам экономики 16 февраля заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо. По его словам, ключевые причины текущего дефицита торгового баланса в основном связаны с тремя факторами: увеличение импорта энергоресурсов, уменьшение экспорта полупроводников и экономическая ситуация в Китае. В целях улучшения структуры экспорта усилия правительства будут направлены на выявление перспективных экспортных продуктов, в том числе в сфере культурного контента, диверсификацию рынков и укрепление потенциала экспорта услуг. Также правительство намерено предпринять меры по повышению энергоэффективности и стимулированию энергосбережения, направленные на сокращение импорта энергии. Вице-премьер также рассказал о планах по расширению экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, объемы которого снижаются с четвертого квартала прошлого года. Кроме того, правительство планирует сосредоточить усилия на развитии малых и средних предприятий в 14 регионах страны для создания местной инновационной экосистемы.