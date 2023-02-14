РК и Турция работают над подписанием соглашения GSOMIA

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РК и Турция продвигают подписание Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), нацеленного на налаживание каналов обмена соответствующими данными. Об этом 15 февраля сообщили в министерстве обороны РК, указав, что эта инициатива реализуется в рамках укрепления сотрудничества в оборонной сфере. К настоящему моменту военные двух стран постоянно наращивали взаимодействие. Так, РК экспортировала в Турцию 280 САУ К-9 и передала технологии производства основного боевого танка К-2 «Чёрная пантера». Подписание соглашения нацелено на укрепление взаимодействия военных в быстро меняющихся условиях на мировой арене. Аналогичный документ в 2016 году РК подписала с Японией в рамках совместного противодействия северокорейской угрозе. К настоящему моменту РК заключила подобные соглашения примерно с 30-ю странами, а также с блоком НАТО.